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وقدم بالفعل اعتذاره

«إنستجرام» يتراجع عن آخر تحديثاته بعد غضب المستخدمين

«إنستجرام» يتراجع عن آخر تحديثاته بعد غضب المستخدمين
weam.co/563819
الوئام - متابعات:

تراجع تطبيق عرض الصور “إنستجرام” عن تحديث صدر مؤخرا، وأثار غضب معظم المستخدمين، إذ عدل التحديث وضعية عرض الصور، لتظهر بشكل أفقي.

وتخلى التطبيق الأشهر للصور، المملوك لـ”فيسبوك”، عن آخر تحديثاته، وأعاد طريقة عرض الصور والفيديوهات إلى ما كانت عليه سابقاً، وأوضحت الشركة أن التحديث أطلق بهدف التجربة، وأنه كان من المفترض أن يصل إلى عدد محدد من المستخدمين فقط.

من جانبه، قدم اعتذر آدم موسري، مدير “إنستجرام” اعتذاراعما تسبب به التحديث للمستخدمين، وغرّد على “تويتر” قائلاً: “نأسف لما حدث، كان من المفترض أن يكون هذا التحديث اختباراً صغيراً ليس إلا، لكننا ذهبنا بسببه إلى أبعد مما توقعنا”.

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