الوئام - متابعات

يحل الهلال ضيفا على التعاون، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري السعودي

يتصدر فريق الهلال قائمة ترتيب فرق الدوري برصيد برصيد 53 نقطة من 14 مباراة، إذ حقق الفوز 11 مرة، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، بينما يملك التعاون 24 نقطة في المركز الرابع، وفاز في 7 مباريات، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري السعودي

ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية للانفراد بصدارة الترتيب، أما التعاون فيريد تصحيح أوضاعه في البطولة المحلية، من أجل تثبيت أقدامه في دائرة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

موعد مباراة التعاون والهلال بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قنوات KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.