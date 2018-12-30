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قوات الجيش استعادت تبتي القرون

سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين في صرواح

سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين في صرواح
weam.co/563825
صنعاء -الوئام:

أعلن الجيش الوطني اليمني، إحراز قواته تقدمًا ميدانيًا في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب واقترابها من مركز المديرية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش استعادت تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح فيما لاذ مسلحو الحوثي بالفرار وذلك عقب هجوم عنيف للجيش.

وذكر المصدر أن وحدات من الجيش تمركزت في الموقعين اللذين يبعدان عن مركز المدينة بنحو 3 كيلو مترات، بحسب ما أورده موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا إضافة الى تدمير آليات تابعة لها.
وأشار المصدر العسكري، إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع لتعزيزات حوثية كانت في طريقها الى مناطق المواجهات نجم عنه تدمير عربتين للمليشيا ومصرع واصابة كل من كان على متنهما من مسلحي الحوثي.

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