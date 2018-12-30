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قتلها وانتحر

مصرع بطلة كمال أجسام تركية على يد صديقها

مصرع بطلة كمال أجسام تركية على يد صديقها
weam.co/563831
الوئام - وكالات

لقيت بطلة كمال الأجسام التركية، بينار جوبان، مصرعها على يد صديقها، وفتحت أجهزة الأمن التركية في مقاطعة إزمير، غربي البلاد، تحقيقا بالواقعة.

وعثر على جوبان، البالغة من العمر 31 عاما، بطلة كمال الأجسام الحائزة على عدة ألقاب محلية ودولية، مقتولة بالرصاص على يد صديقها فرحان ساريجام.

وأوضحت تقارير أن ساريجام، البالغ من العمر 38 عاما أطلق النار على صديقته بينار في شقتهما في شارع أيدين هات بويو يمدينة إزمير، المطلة على بحر إيجة، في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

ونشرت صحيفة “حرييت ديلي”، التركية الناطقة بالإنجليزية، تقريرا مفاده أن ساريجام اتصل بعمه واعترف له بالجريمة وودعه، قبل أن ينتحر برصاصة في الرأس، وعثر على الجثتين بعد أن اتصل الجيران بالشرطة وأبلاغها عن سماع أصوات عيارات نارية.

فيما أوضح جيران الضحية أن ساريجام وصديقته بينار كانا يعيشان في شقتهما في إزمير منذ أكثر من عامين، وأنهما غالبا ما كانا يدخلان في خلافات وأن صوتهما خلال هذه الخلافات والجدل كان مرتفعا في كثير من الأحيان.

 

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