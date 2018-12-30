التعليقات: 0

بشعار: لا بديل عن الفوز

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي
weam.co/563836
الوئام - متابعات

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، ويدخل البلوز المباراة رافعين شعار: لا بديل عن الفوز، من أجل الوصول إلى لنقطة 43 والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي لبطولة الدوري.

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الرابع في البريميرليج، برصيد 40 نقطة، في حين يدخل كريستال بالاس اللقاء وفي جبعته 19 نقطة في المركز الـ 14.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سيلهرست بارك، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.

 

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي

ليفربول ينفرد بصدارة الدوري بفوز رباعي على نيوكاسل

ليفربول ينفرد بصدارة الدوري بفوز رباعي على نيوكاسل

مشاهدة مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة برايتون وأرسنال بث مباشر اليوم 26-12-2018 الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>