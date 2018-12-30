الوئام - متابعات

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، ويدخل البلوز المباراة رافعين شعار: لا بديل عن الفوز، من أجل الوصول إلى لنقطة 43 والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي لبطولة الدوري.

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الرابع في البريميرليج، برصيد 40 نقطة، في حين يدخل كريستال بالاس اللقاء وفي جبعته 19 نقطة في المركز الـ 14.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سيلهرست بارك، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.