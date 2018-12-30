60% نسبة الهدر الغذائي في المملكة.. والنساء يتفوقن على الرجال

الرياض - الوئام:

توصلت نتائج دراسة أجراها مركز الأبحاث التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، و نشرت نتائجها في المجلة العلمية “العلوم التنظيمية للغذاء والدواء” إلى أن نسبة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 60%، فيما تحتل الألبان ومنتجاتها المركز الأول في قائمة الأغذية المهدرة.

وعرّفت الدراسة الهدر الغذائي بأنه “ التخلص من أي مادة غذائية خلال السبعة أيام الماضية”، وتنوعت المنتجات الغذائية ما بين الحليب ومنتجاته، والخبز، والأرز، والفواكه، والخضر، واللحوم بأنواعها، والمعلبات، والحبوب الجافة، وأغذية الأطفال، والمشروبات والعصائر.

وبلغ الهدر الغذائي للحليب ومنتجاته ما يقارب 28%، وهي حصيلة عالية مقارنة بباقي المواد الغذائية، التي تبلغ نسبة الهدر فيها مجملاً ما يقارب 33 %، في حين أن فقط 39% من المشاركين في الدراسة أفصحوا عن عدم هدر أي مادة غذائية، وتم تعليل الهدر بسبب فساد المواد الغذائية أو انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة بين التقدم في العمر ومستوى الهدر، أي أنه “كلما تقدم الشخص في العمر كلما قلت كمية الغذاء المهدور”، كما أوضحت الدراسة أن الرجال أقل إهدارا للأغذية من النساء، بينما لم تشر الدراسة إلى أية علاقة لارتباط الهدر الغذائي بالمستوى التعليمي ومستوى الدخل الشهري للأفراد المشاركين.

يشار إلى أن الدراسة المقدمة تعد من أوائل الدراسات المسحية التي تدرس نسبة الهدر الغذائي في المملكة، ونفذت خلال المدة من شهر مارس ٢٠١٨ إلى يوليو ٢٠١٨، وغطت عينات متساوية من الأفراد السعوديين من الذكور والإناث في 13 منطقة إدارية، وبلغ عدد المشاركين فيها ٣٦٩٩ مشاركا من داخل المملكة.