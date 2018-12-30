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والسيتيزن يسعى للحاق بالكبار

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي
weam.co/563843
الوئام - متابعات

أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، جاهزية جميع لاعبيه لخوض مواجهة ساوثهامبتون، التي تجرى الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت ماري.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

و قال جوارديولا: “علينا أن نؤمن بأنفسنا، سواء حققنا الفوز أو خسرنا، الآن علينا أن نرد الفعل ونحقق الفوز إذا أردنا المنافسة على الألقاب، لاعبو فريقى أبطال بالنسبة لي، لم يتغير شئ”.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

ويتأخر السيتيزن بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، وبسبع نقاط عن ليفربول المتصدر قبل مواجهة الفريقين على ملعب الاتحاد في الثالث من يناير المقبل، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ساوثهامبتون نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانت ماري، وتنقل المباراة قناة Biensports 2HD.

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