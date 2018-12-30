المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية غدًا

الرياض- الوئام:

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا آخر تجاربه الودية استعدادًا لكأس أمم آسيا 2019، عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الأخضر دشن أول أمس تدريباته في أبوظبي التي تأتي في إطار الفترة الثانية من المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019 ، وكانت الفترة الأولى من المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي انطلقت في دبي الأحد الماضي واستمرت على مدار 5 أيام.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يحل في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الصين وقيرغيزستان والفلبين ، ويعد أحد أبرز منتخبات القارة الآسيوية ، حيث تأهل إلى نهائي النسخة الماضية في أستراليا 2015 قبل الخسارة أمام البلد المضيف.

ومن المقرر أن يتحدث المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن مرحلة الإعداد الحالية ، وسيبرز أهم نتائج المرحلة الأخيرة والمكتسبات التي حققها المنتخب قبل انطلاق البطولة.