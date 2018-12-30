“محامو أنقرة”: تعذيب وتعرية المعتقلات في السجون التركية

الوئام - وكالات

نشر المحاميان أرجان صادق إيباكتشي وعائشة جول تشاغاتاي العضوان بلجنة فحص مشكلات السجون بنقابة محامي أنقرة، والمحامي فاتح جوكتش، التابع لمركز حقوق المحامين، تقريرا مشتركا حول “المعاملة السيئة” داخل سجن سنغان للسيدات في الفترة بين 19 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وكشفت اللجنة أن السيدات المعترضات على تقييد حقهن في الحديث داخل سجن “سينغان” للسيدات يتعرضن للحبس في غرف انفرادية باردة، بالإضافة إلى التفتيش عاريات أربع مرات، فضلًا عن تعرضهن للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي.

وتقيد إدارة السجن حق السجينات في الحديث وتقلل هذا الحق إلى 3 ساعات أسبوعيا بدلاً من 10 ساعات حسب القوانين، وهناك بعض السجينات السياسيات اللواتي بدأن إضرابا قبل أسبوعين.

فيما أوضح التقرير أن السجينات أصبن بأمراض معدية، وغيرها من الأمراض الناتجة عن حبسهن في أماكن احتجاز باردة وتفتقر لمعايير النظافة العامة.

يشار إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات تابعة للدولة التركية، كشفت أن عدد المعتقلين بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، وصل إلى 229 ألفا بعد أن كانت 191 ألفا و423 معتقلا قبل أحداث الانقلاب المزعوم، ما يعني ارتفاع أعداد المعتقلين إلى 97 ألفا خلال 5 سنوات.

وأوضحت وزارة العدل التركية أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المعتقلين في السجون بنهاية 2018 إلى نحو 275 ألفا، مشيرة إلى أنها تخطط لبناء 45 سجنا جديدا.