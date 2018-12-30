طرح مسودة اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة للحوار المجتمعي

واس - الوئام

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدء استطلاع مرئيات العموم حول مسوّدة اللّائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة.

وأكدت الهيئة أن نشرها للمسودة على بوابتها الإلكترونية بهدف أخذ آراء العموم، والوصول إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المتخصصين ،والأطراف المعنية، وذات العلاقة إلى الاطلاع على مسوّدة اللّائحة، وإبداء الآراء والملحوظات – إن وجدت- حيالها، إذ حددت الهيئة يوم الأثنين 22 / 5 / 1440 هـ الموافق 28 / 1 / 2019 م ،موعداً نهائياً لاستلام الآراء.

ويمكن الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط الآتي https://bit.ly/2AnMQG0.