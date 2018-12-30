السجائر الإلكترونية تكبد شركات التبغ خسائر تقدر بـ 128 مليار دولار

الوئام - وكالات

تكبدت شركات صناعة التبغ والسجائر التقليدية خسائر تقدر بأكثر من 128 مليار دولار، وترجع هذه الخسائر الفادحة إلى سببين رئيسيين هما السجائر الإلكترونية أو “الفايب”، وكذلك التشريعات المتعلقة بالتدخين.

من جانبها، أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أنها تدرس حظر سجائر المنثول، وهي خطوة من شأنها أن تفاقم من حجم خسائر شركات التبغ وتقتطع حوالي نصف مبيعات شركة التبغ البريطانية الأمريكية، التي خسرت بالفعل نصف قيمتها السوقية في بورصة لندن، حسب ما أوردته “ديلي ميل”.

وأشارت التقارير إلى أن 5 من بين أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع تكبدت غالبية هذه الخسائر، وجاءت شركة صناعة التبغ البريطانية الأمريكية في المقدمة، بينما سجلت شركة “إمبريال براند” لصناعة التبغ انخفاضا في قيمتها السوقية بلغ حوالي 25%، في حين سجلت شركتا ألتريا وفيليب موريس خسائر في قيمتهما بلغت نحو 30%.

وجاءت شركة صناعة السجائر اليابانية أقل الشركات الخمس الكبرى من حيث الخسائر، بعد أن قلصت من تلك الخسائر باللحاق بالتغيير في ذائقة المدخنين إلى السجائر الإلكترونية أو “المبخر الشخصي الإلكتروني” المعروف باسم “فايب”، وزيادة شعبيتها بصورة كبيرة.

ومؤخرا، تم الكشف عن تجربة مثيرة حول تأثير كل من السجائر الإلكترونية والسجائر العادية على الرئتين، وتظهر فيها مدى الضرر الذي تلحقه السجائر العادية بالإنسان، فقد أجرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا تجربة طبية وثقتها في فيديو يبين الفرق بين تدخين السجائر العادية والسجائر الإلكترونية على صحة الإنسان، ويوثق كمية المواد السامة المنبثقة من السجائر.