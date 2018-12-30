أمانة المدينة ترفع 2417 سيارة تالفة خلال الربع الأول

واس - الوئام

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة من الشوارع والأحياء خلال الربع الأول من هذا العام 2417 سيارة تالفة .

وبين مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي أن السيارات الخربة والهياكل التالفة التي رفعت من البلديات الفرعية شملت 357 سيارة ببلدية البيداء, و 560 سيارة ببلدية العوالي, و 337 سيارة ببلدية أحد, و255 سيارة في بلدية قباء, و292 سيارة ببلدية العيون, و 51 سيارة ببلدية العاقول, و458 سيارة ببلدية العقيق, و90 سيارة ببلدية الصوديرة, و17 سيارة ببلدية الفريش .

وأكد المهندس الحازمي استمرار العمل في الحصر ورفع المركبات والهياكل التالفة، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات التالفة, لإعطاء ملاكها مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً بمعرفة الأمانة، وهي الجهة المعنية بالسيارات التالفة.

وأوضح أن هناك لجنة مشكّلة من أمانة المدينة المنورة والمرور والبحث الجنائي تقوم برفع السيارات المهملة, ويتمثل دور الأمانة في حصر السيارات المهملة عن طريق البلديات الفرعية وإرسال الحصر إلى إدارة المرور والبحث الجنائي للتأكد من عدم تورط تلك السيارات بقضايا جنائية.

وبين الحازمي أن أمانة منطقة المدينة المنورة تحرص على المحافظة الدائمة للمنظر العام لأحياء وشوارع المدينة المنورة والتصدي لكل أشكال التشويه والتلوث البصري والبيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ فوراً عن أي حالة أو ملاحظات متعلقة بمثل هذه المخالفة من خلال الاتصال على عمليات الأمانة ٩٤٠ أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية Android و Apple store أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي AmanaAlmadinah@.