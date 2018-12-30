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غرب المحافظة

التشوه البصري يزيل 21 حظيرة ومخيمات عشوائية في الأحساء

التشوه البصري يزيل 21 حظيرة ومخيمات عشوائية في الأحساء
weam.co/563859
واس - الوئام

أزالت أمانة محافظة الأحساء 21 حظيرة ومخيمات عشوائية في النطاق الغربي من المحافظة، ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أنه تم الإزالة بناءً على خطة مرحلية تشمل توجيه الإنذارات لأصحاب الحظائر والمخيمات العشوائية، وإعطائهم فترة زمنية محددة لإزالتها.

وتعمل أمانة الأحساء على إزالة المخالفات، لما تسببه من تشويه بصري على المداخل والطرقات، وداخل النطاق السكني، مع وجود تنظيم خدمي لهذه الحظائر في منطقة سوق المواشي، حيث يتم تطبيق لائحة الجزاءات وفق الأنظمة المعمول بها بحق المخالفين .

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