التعاون الإسلامي تدين بناء 2200 وحدة استعمارية جديدة في فلسطين

واس - الوئام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية استعمارية جديدة ، مؤكدة أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني , والفصل العنصري ، والتطهير العرقي ، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، داعياً المجتمع الدولي ، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي ، إلى تحمل مسؤولياتهم وإتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.