بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان ربيع حلي بالقنفذة

القنفذة - الوئام - خضر المقعدي:

دشن رئيس بلدية حلي بمحافظة القنفذة، بلقاسم المقعدي، فعاليات مهرجان ربيع حلي وكنانه، للعام الثاني، بحضور مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز، وشيوخ قبائل وادي حلي، وسط حضور جماهيري كثيف.

وأوضح رئيس البلدية أنه تم إجراء توسعة وتحسين وتطوير للحديقة العامة بحلي، التي تحتضن فعاليات المهرجان منها الشارع الثقافي، والركن التراثي، وركن الفن التشكيلي، وكذلك مسرح للطفل والأسرة، ولأول مرة على مستوى محافظة القنفذة سيقام سباق للخيول، بالإضافة لفعاليات تحدي الرمال بمنتزه الأني.

وأضاف أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة شهر يتخلله العديد من الفعاليات، حيث ستقام على هامش المهرجان بطولة للبلوت والبلايستيشن، ومسابقة للقرآن الكريم يحصل الفائزون بها على جوائز قيمة، كما يضم المهرجان ركن للأسر المنتجة بلغ عددهم أكثر من ٦٠ أسرة، بالإضافة لركن المطاعم والوجبات السريعة.

من جانبه، أشار المهندس أحمد المعشي، رئيس قسم المشاريع، إلى أن بلدية حلي قامت بتحسين وتطوير الحديقة حيث تم إنشاء دورات مياه ومسرح وتوسعة للحديقة وزيادة المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال ومواقف للسيارات لتضم جميع فعاليات المهرجان.