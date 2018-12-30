البيئة: وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة

الرياض - الوئام:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم الأحد 30/12/2018م، وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى أراضي المملكة بعد رفع الحظر عنها.

وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور إبراهيم النويصر، أنه بناءً على قرار الوزارة رقم ٦٢/١٢٩١/١٤٣٩ وتاريخ ١٦/٢/ ١٤٣٩هـ، القاضي برفع الحظر عن الفصيلة البقرية والأغنام من دولة رومانيا، وصلت اليوم الباخرة “كرازي” قادمةً من رومانيا، وتحمل على متنها ١٤ ألف رأس من الأغنام من السلالة الرومانية.

وأكد النويصر أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.

وبيَّن الدكتور النويصر أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.