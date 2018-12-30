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وتشكك في مزاعم انسحابها

الأمم المتحدة: الحوثيون لم يحترموا اتفاق لفتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء

الأمم المتحدة: الحوثيون لم يحترموا اتفاق لفتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء
weam.co/563875
اليمن - الوئام:

شككت الأمم المتحدة في مزاعم الميليشيات الحوثيةالانقلابية بالانسحاب من ميناء الحديدة، غربي اليمن، وقالت إن الحوثيين فشلوا في احترام اتفاق لفتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء.

ومن جانبه، أبلغ باتريك كامرت، رئيس فريق المراقبين الأممين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم في الحديدة، الجانب الحكومي اليمني، عن استهجانه مما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من عملية إحلال عناصر تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة، أمس السبت، في خطوة وصفها بأنها”أحادية وغير مقبولة وغير متفق عليها” والإدعاء بأنها قامت بعملية إعادة الانتشار.

وتواجد كامرت في ميناء الحديدة، صباح السبت، للإشراف على انطلاق أول قافلة إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية كان مقررا مغادرتها ميناء الحديدة إلى صنعاء، عبر الممر الذي كان مقررا فتحه عبر شارع صنعاء في منطقة كيلو 16، إلا أن الميليشيات أعاقت فتح الطريق وذلك بإطلاق النار على فرق نزع الألغام والجرافات التابعة للجيش الوطني.

 

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