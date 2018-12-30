“الزكاة والدخل” توضح “تسعير المعاملات” للشركات

الوئام - متابعات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المقصود من مصطلح “تسعير المعاملات”، وقالت الهئية إن المقصود به هو “السعر الذي تعتمده الشركات متعددة الجنسيات لمعاملاتها البينية بينها وبين شركاتها التابعة، والتي عادة ما يطلق عليها الأطراف المرتبطة أو الأطراف الخاضعة لسيطرة مشتركة واحدة”.

وفي شكل توضيحي نشرته هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بين طبيعة المعاملات البينية التي قد تنشأ بين الشركة الام والشركات التابعة لها، عير بيع بضاعة أو تقديم خدمات، مما يستوجب وجود تسعير المعاملات الذي يجب أن يكون على مبدأ السعر المحايد.