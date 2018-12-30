الإسكان تُصدر نشرتها الدورية حول مستجدات القطاع

واس - الوئام

أصدرت وزارة الإسكان العدد الخامس عشر من نشرتها الدورية، التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات والأخبار الرقمية للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، المؤشرات الرسمية الربع سنوية لأعداد الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية التي أظهرت زيادة في أعداد الوحدات السكنية التي تم البدء في بنائها خلال الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بالربع الأول منه، حيث وصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي بدأت أعمال البناء فيها 75.798 وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتوزعت تلك الإنشاءات السكنية الجديدة على عدة مدن، حيث سجلت مدينة الرياض خلال النصف الأول من العام الحالي أعلى رقم للوحدات السكنية التي بدأت أعمال البناء فيها بعدد 21.824 وحدة، تلتها مدينة جدة بعدد 16.445 وحدة، فيما سجلت العاصمة المقدسة نحو 14.900 وحدة سكنية، أما الطائف فسجلت 10.100 وحدة والمدينة المنورة 9800 وحدة، فيما سجلت مدينتي الباحة وأبها أقل عدد بنحو 600 وحدة في كل منها.

وعن عدد الوحدات التي تم الانتهاء من بنائها وأصبحت جاهزة للسكن، كشفت النشرة، زيادة في أعدادها خلال الربع الثاني من العام 2018، حيث بلغت 96.963 وحدة، موزعة على عدة مدن، بزيادة بلغت 6664 وحدة سكنية، مقارنة مع أرقام الربع الأول من نفس العام الحالي التي كانت على 90.299 وحدة، إذ سجلت الرياض الأعلى بين نظيراتها خلال النصف الأول من العام الحالي 27.648 وحدة، تلتها مدينة جدة بعدد 20.830 وحدة، ثم مكة المكرمة بـ 17.200 وحدة، والدمام بـ 14.100 وحدة.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط https://housing.sa/ar/periodical-magazine .