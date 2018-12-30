الأمن العام يودع القحطاني ويحتفل بالفريق خالد الحربي

متابعات - الوئام

احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بصدور الثقة الملكية بتعيين الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام، بحضور عدد كبير من قياداتها.

وأقيمت احتفالية بهذه المناسبة شملت توديع معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، عن الفترة التي قضاها مشرفاً على الأمن العام، والترحيب بمعالي مدير الأمن العام.

ووجه مدير الأمن العام بكلمة “مرتجلة”، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالثقة الغاليةـ رافعا أسمى آيات الشكر و العرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -وسمو ولي العهد الكريم- أعزه الله- على هذا التشريف، وعلى ما يحظى به الأمن العام من دعم و اهتمام ليواصل التميز بالعمل الأمني المؤسسي المواكب لرؤية المملكة و تطلعات قادتها ليرسخ دعائم الأمان و خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد سيد الأنام.

وأكد خلال كلمته استمرار المتابعة الدائمة والتوجيه المستمر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -سدده الله – خاتمًا بتوجيه جزيل الشكر والامتنان لمعالي الفريق أول القحطاني، على ما قدمه للأمن العام من خدمات جليلة ساهمت في تطوير مسيرة الأمن.