التعليقات: 0

حتى 20 يوليو

تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية

تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية
weam.co/563897
وكالات - الوئام:

صرح مسؤول الأحد بأنه سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 تموز/يوليو، أي بعد ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا في 20 نيسان/ابريل.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عبد البادي سيد للصحافيين أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية اضافة الى الانتخابات البرلمانية التي كانت ارجئت في ولاية غزنة.

ويأتي هذا الاعلان بعد أسابيع من التكهنات حول تأجيل الانتخابات لإتاحة المجال للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لانهاء الحرب مع طالبان المستمرة منذ 17 عاما.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 20 نيسان/ابريل، إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا هذا التاريخ غير واقعي لأن اللجنة الانتخابية لم تنته من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.

ورحب متحدث باسم الرئيس أشرف غني، الذي يسعى الى الترشح مجدداً، بالموعد الجديد.

روابط ذات صلة

مقتل 10 أشخاص في هجوم استهدف شركة أمن بريطانية في أفغانستان

مقتل 10 أشخاص في هجوم استهدف شركة أمن بريطانية في أفغانستان

سقوط هليكوبتر ومقتل الركاب والطاقم وعددهم 25 شخصًا

سقوط هليكوبتر ومقتل الركاب والطاقم وعددهم 25 شخصًا

المملكة تدين التفجير والهجوم الانتحاري في أفغانستان

المملكة تدين التفجير والهجوم الانتحاري في أفغانستان

مقتل 17 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

مقتل 17 جنديا أفغانيا في هجوم لطالبان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>