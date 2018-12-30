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بهدف واحد

الرائد يواصل انتصاراته بالدوري السعودي ويهزم أُحد

الرائد يواصل انتصاراته بالدوري السعودي ويهزم أُحد
weam.co/563910
متابعات - الوئام

واصل الرائد انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه أُحد، اليوم الأحد.

ولم يخسر الرائد في المسابقة منذ الهزيمة في الرياض 4-صفر أمام النصر منتصف الشهر الحالي حيث فاز على أرضه 1-صفر على الحزم ثم 2-1 على التعاون قبل أن يفوز اليوم.

وأحرز صالح الشهري هدف الرائد والمباراة الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

ولعب أُحد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87 بعد طرد عمر محمد لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض.

وظل أُحد في ذيل الترتيب بست نقاط من 15 مباراة فيما تقدم الرائد للمركز التاسع برصيد 21 نقطة مع انتصاف المسابقة.

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