وزارة العدل تستعين بالحرف الإنجليزي K في أرقامها.. ومتابعون يتساءلون

الرياض- الوئام

أعلنت وزارة العدل، أن محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة أصدرت +75K حكم منذ بداية العام الجاري، ورصدت من خلال إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، الأحكام التي أصدرتها محاكم كل منطقة في الأحوال الشخصية، والتي تصدرتها منطقة مكة المكرّمة بـ 22.3k، ثم الرياض 17K، الشرقية 9.7K، المدينة المنورة 5.3K، عسير 5.2K، القصيم 3.9K، جازان 3.4K، تبوك 2.1K، حائل 1.6K، الجوف 1.3K، نجران 1K، الباحة 991، الحدود الشمالية 770.

ومع إعلان الإحصائية بهذه الطريقة، تساءل متابعون عن سر استخدام وزارة العدل الحرف الإنجليزي k في إحصائيات أرقامها، خاصة بعدما نشرت الوزارة عدد القضايا في محاكم الأحوال الشخصية بقولها إن هناك +75K قضية، ما أثار تساؤل العديد عن استخدام هذا الحرف بجوار الرقم، خاصة وأن البعض قد يجهل المقصود بحرف k الذي يوحي إلى كلمة “ألف”، أي ما يعني 75 ألف قضية.

واختلفت تعليقات المتابعين لحساب الوزارة على “تويتر”، بعد أن قال أحد المتابعين “حركات صرتو تكتبون k” فيما رد عليه آخر ساخرا: “قصدهم كيلووو”، وعلق ثالث قائلا: “الاخوة في وزارة العدل أين الاعتزاز بلغة الإسلام يمكن وضع كلمة ألف بدل حرف k.