الإعفاء و التغيير الإيجابي

الوئام-عبد العزيز الثبيتي

ليس ضرورة أن يكون إعفاء وزير أو مسؤول عقوبة له أو نتيجة لتقصير في عمله أو أي احتمال آخر هدفه عدم الرضا من صاحب القرار و لكن غالباً ما يكون ذلك بهدف التغيير الإيجابي و تجديد الدماء و إتاحة الفرصة لإنجازات أخرى .

مؤسف جداً ما تابعناه في وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل تندر تثير الاشمئزاز حول إعفاء بعض المسؤولين طُرحت بطريقة غير حضارية تُسيء لمن كتبها و لمن نقلها قبل أن تسيء للمسؤول المقصود ، و كم اتمنى أن نكون أكثر رقيّاً من ذلك ، فالمسؤول يتم تعيينه بقناعة من صاحب القرار و يتم اعفاءه أو نقله برؤية وقناعة صاحب القرار أيضاً وليس ضرورة أن يكون الإعفاء عقوبة .

وقبل هذا و ذاك يجب أن نؤمن جميعاً بأن رضا الناس غايةً لا تدرك وما أكثر من يسخط على مسؤول بسبب عدم تلبية رغباته أو تحقيق مستهدفاته و هنا نستحضر شطراً لبيت الشافعي :

( ولكن عين السخط تبدي المساويا )

فلنكن إيجابيين في أفكارنا و تفكيرنا و نرتقي عن مثل هذه الأساليب المسيئة