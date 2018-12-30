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الإعفاء و التغيير الإيجابي

الإعفاء و التغيير الإيجابي
weam.co/563921
الوئام-عبد العزيز الثبيتي

ليس ضرورة أن يكون إعفاء وزير أو مسؤول عقوبة له أو نتيجة لتقصير في عمله أو أي احتمال آخر هدفه عدم الرضا من صاحب القرار و لكن غالباً ما يكون ذلك بهدف التغيير الإيجابي و تجديد الدماء و إتاحة الفرصة لإنجازات أخرى .

مؤسف جداً ما تابعناه في وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل تندر تثير الاشمئزاز حول إعفاء بعض المسؤولين طُرحت بطريقة غير حضارية تُسيء لمن كتبها و لمن نقلها قبل أن تسيء للمسؤول المقصود ، و كم اتمنى أن نكون أكثر رقيّاً من ذلك ، فالمسؤول يتم تعيينه بقناعة من صاحب القرار و يتم اعفاءه أو نقله برؤية وقناعة صاحب القرار أيضاً وليس ضرورة أن يكون الإعفاء عقوبة .

وقبل هذا و ذاك يجب أن نؤمن جميعاً بأن رضا الناس غايةً لا تدرك وما أكثر من يسخط على مسؤول بسبب عدم تلبية رغباته أو تحقيق مستهدفاته و هنا نستحضر شطراً لبيت الشافعي :
( ولكن عين السخط تبدي المساويا )

فلنكن إيجابيين في أفكارنا و تفكيرنا و نرتقي عن مثل هذه الأساليب المسيئة

 

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