الرئيس السوداني يمدد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان

الوئام - المتابعات

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، تمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان، ردا على تظاهرات ضربت هذه المناطق من البلاد.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام سودانية: لن نسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار، والتخريب والتدمير والنهب يزيد من المشكلة الاقتصادية ولا يحلها.

وأوضح وزير العدل أحمد سالم أن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بولايتي كسلا شرق البلاد وشمال كردفان منذ العام الماضي لا تزال قائمة.

وشدد على أهمية المصادقة على المرسومين الجمهوريين، حتى تتحقق الأهداف المرجوة التي جاءت من أجلها وصونا للأمن والسلامة العامة.

وبرر الوزير السوداني تمديد حالة الطوارئ بشمال كردفان الحدودية مع ليبيا بغرض نزع السلاح، وتحسبا لانتقال الأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون.