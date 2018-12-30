بالأسماء: فتح تتهم حماس باعتقال العشرات من كوادرها

الوئام - المتابعات

اتهمت حركة فتح، الأحد، حركة حماس باعتقال العشرات من كوادرها في قطاع غزة، قبل أيام من موعد احتفالها بانطلاقتها السنوية.

وذكر بيان لحركة فتح أن “مليشيا حماس اختطفت 10 من قادتها بغزة عرف منهم: إياد صافي، وزياد مطر، وإياد حلس، وأشرف البايض، وعلام عبيد، وأكرم أبوشنب، وزهير الخضري، ورأفت وشاح، وسعيد أبومصبح، وعقل الشيخ خليل أمين سر منطقة الشهيد أسعد الصفطاوي”.

وأضافت أن حماس استدعت محمد الترامسي، أمين منطقة شهداء الشيخ رضوان، وعيسى الرنتيسي أمين سر حركة فتح في منطقة شهداء الشاطئ الشمالي، وأبوجهاد أبوعمرة أمين سر حركة فتح في منطقة الرمال الجنوبي، والقيادات صالح ساق الله، وحسين خويطر، ونايف خويطر وسامح الجدي من كوادر الحركة في شرق غزة، ومنذر الحايك عضو قيادة إقليم غرب غزة ومفوض اللجنة الإعلامية، واعتقلت رائد الزيتي، ومنتصر قيطة عضو مفوضية الشبيبة بإقليم غرب غزة وأحد كوادرها في القطاع من أمام مستشفى الشفاء.

وشددت حركة فتح على أن “هذا السلوك مرفوض ولا يستقيم مع قيم وأخلاق شعبنا، ويعكس موقف ونوايا حماس الحقيقية بعيدا كل البعد عن ادعاءاتهم بالتمسك بالوحدة والمصالحة”.

وطالب أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة “فتح”، حماس بالتوقف الفوري عن هذا السلوك المرفوض وطنيا، وإجراء مراجعة شاملة لسلوكها.

وجاءت حملة الاعتقال قبل يومين من احتفال قررت حركة فتح عقده في الخامس من يناير في الذكرى السنوية لانطلاقته، حيث من المقرر أن يعقد المهرجان في ساحة السرايا بغزة.