الأردن يوضح ملابسات “سير وزيرة على علم الاحتلال الإسرائيلي”

الوئام-متابعات

أوضحت المملكة الأردنية،اليوم،ملابسات حادث سير وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فوق علم الاحتلال الإسرائيلي خلال دخولها مجمع النقابات المهنية.

و قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، إن السفارة الإسرائيلية في عمان اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس الماضي لحضور اجتماع رسمي.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت اليوم أيضا لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع.

وأوضح القطارنة أنه تم إعلام الجانب الإسرائيلي أن المبنى هو مبنى خاص وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي. وأكد احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات.