التعليقات: 0

شاهد.. مسؤول إيراني يدهس طلابا تظاهروا ضده في إحدى الجامعات

شاهد.. مسؤول إيراني يدهس طلابا تظاهروا ضده في إحدى الجامعات
weam.co/563935

أقدم رئيس الجامعة الإسلامية الحرة في طهران على دهس عدد من الطلاب المحتجين في باحة الجامعة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “برنا” الإيرانية، أن رئيس الجامعة الإسلامية الحرة، محمد مهدي طهرانجي، دهس عددًا من الطلاب المتظاهرين، وأصاب اثنين منهم بجروح بعدما أغلقوا الطرق داخل الجامعة ورفضهم فتحها أمام سيارة طهرانجي.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن سيارة إسعاف نقلت اثنين من المصابين فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الجامعة من أجل تلقي العلاج.

 

 

روابط ذات صلة

الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثي تلتف على اتفاق ستوكهولم

الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثي تلتف على اتفاق ستوكهولم

بالأسماء: فتح تتهم حماس باعتقال العشرات من كوادرها

بالأسماء: فتح تتهم حماس باعتقال العشرات من كوادرها

تقارير بحثية تكشف حجم إنفاق الدوحة لتمويل الإرهاب في المنطقة

تقارير بحثية تكشف حجم إنفاق الدوحة لتمويل الإرهاب في المنطقة

التحالف: 8 خروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة قام بها الحوثيون خلال 24 ساعة

التحالف: 8 خروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة قام بها الحوثيون خلال 24 ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>