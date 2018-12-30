شاهد.. مسؤول إيراني يدهس طلابا تظاهروا ضده في إحدى الجامعات

أقدم رئيس الجامعة الإسلامية الحرة في طهران على دهس عدد من الطلاب المحتجين في باحة الجامعة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “برنا” الإيرانية، أن رئيس الجامعة الإسلامية الحرة، محمد مهدي طهرانجي، دهس عددًا من الطلاب المتظاهرين، وأصاب اثنين منهم بجروح بعدما أغلقوا الطرق داخل الجامعة ورفضهم فتحها أمام سيارة طهرانجي.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن سيارة إسعاف نقلت اثنين من المصابين فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الجامعة من أجل تلقي العلاج.