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تسليم أرض الحرس الوطني بالمنطقة الشمالية لوزارة الإسكان

تسليم أرض الحرس الوطني بالمنطقة الشمالية لوزارة الإسكان
weam.co/563943
عرعر - الوئام - طارق قمقوم:

تسلمت وزارة الإسكان أرض الحرس الوطني بالمنطقة الشمالية على أثر مطالبات متعددة من أهالي المنطقة، بعد أن تسببت بعزل الأحياء ومنع التمدد، وتسلم اليوم أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرا من مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن أرض الحرس الوطني ستسهم في دمج النسيج العمراني لمدينة عرعر من خلال ربط الأحياء القائمة حاليًا شرق أرض الحرس بالأحياء القائمة غربها، وتوفير مخزون عالي من الأراضي داخل المدينة حوالي 18000 أرض سكنية التي سيتم توزيعها مجانًا على المواطنين، كما ستسهم في امتداد النطاق العمراني لمدينة رفحاء من الجهة الشرقية بشكل ملاصق للأحياء القائمة، وتوفير مخزون عالي من الأراضي حوالي 25000 أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين مجانًا.

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