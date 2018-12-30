الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة السورية

الوئام-متابعات

في ردة فعل تبدو غاضبة قامت الخارجية الكويتية باستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية على خلفية وضع أشخاص كويتيين على قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها سوريا.

و أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة “الرأي” الكويتية، الأحد، أن الخارجية الكويتية استدعت القائم بأعمال السفارة السورية غسان عنجريني احتجاجا على “قائمة تمويل الإرهاب” التي وضعتها حكومة بلاده.

وقال المصدر إن الاستدعاء تم على خلفية ما تردد عن وضع الحكومة السورية قائمة تضم العشرات ممن وصفتهم بـ”ممولي الإرهاب” بينهم عدد من الكويتيين.

من جهتها أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة السورية غسان عنجريني، مساء السبت، احتجاجا على “قائمة تمويل الإرهاب” التي تضمنت أسماء شخصيات كويتية، منهم نواب سابقون ووزير ودعاة.

وأشارت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة الكويتية إلى أن وجود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ضمن القائمة عار من الصحة، لكن هناك بعض الأسماء موجودة بالفعل بها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها.

وأبلغت المصادر أن هناك محاولات لتخريب العلاقات السورية – الخليجية بشكل عام والعلاقات الكويتية – السورية بشكل خاص.

كما قال موقع “السياسية” الكويتي، إن 30 كويتيا يوجدون على قائمة الإرهاب السورية، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.