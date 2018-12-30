التعليقات: 0

“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ

“الصحة” تبدأ حملة توعوية على الممارسات المخالفة في أقسام الطوارئ
weam.co/563949

بدأت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية على الممارسات المخالفة في جميع أقسام الطوارئ في المؤسسات الصحية.
ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر إنفوجرافيك بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها أقسام الطوارئ وهي ( قصور في تطبيق مكافحة العدوى ، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو أنه منتهي ، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات / الأدوية الإسعافية ، وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة).

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الرقابية تبدأ الأسبوع القادم، مبينة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض ، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

وكانت الوزارة قد أنشأت وكالة مساعدة للإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص ، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى إلتزام القطاع الصحي.

روابط ذات صلة

“الصحة” تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات الخاصة المخالفة

“الصحة” تعلن البدء في نشر الأحكام القطعية ضد المؤسسات الخاصة المخالفة

ضبط وافدة تمارس عملاً طبيًا في عيادة غير مرخصة بجدة

ضبط وافدة تمارس عملاً طبيًا في عيادة غير مرخصة بجدة

الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

الميزانية السعودية… تاريخ حافل بالإنجازات وسنوات الخير

استخراج «كتلة شعر» من معدة مريضة بمستشفى خميس مشيط

استخراج «كتلة شعر» من معدة مريضة بمستشفى خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>