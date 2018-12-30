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إخلاء 8 أشخاص إثر نشوب حريق في منزل بالمخواة (صور)

إخلاء 8 أشخاص إثر نشوب حريق في منزل بالمخواة (صور)
weam.co/563950
المخواة - الوئام - عايض ال ركبان

سيطرت فرق الدفاع المدني، اليوم، على حريق شب في صالة منزل مكون من طابقين بمحافظة المخواة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “تبلغنا في تمام الساعة ١٨.١٧ من مساء هذا اليوم الأحد الموافق 23/4/1440  عن وجود حريق داخل منزل مسلح مكون من دورين في محافظة المخواة وعند وصول الفرق الميدانية وفرق الدعم وجد الحريق في صالة تقدر مساحتها بحوالي ٦x٤م تقريباً بالدور الثاني”.

وأضاف: “تم إخلاء المنزل المكون من ٨ أشخاص أحدهم سيدة تبلغ من العمر ٦٠ سنة تقريبا حيث أصيبت باختناق بسيط وتم نقلها للمستشفى”.

وأردف: “تم إخماد الحريق وعزله من الانتشار تماما ولا زالت إجراءات التحقيق جارية في الموقع لمعرفة أسباب الحادث”.

وقال: “الدفاع المدني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطه والحذر في مثل هذه الحوادث والعمل على إخلاء الموقع حتى وصول فرق الإطفاء والإنقاذ متمنيا للجميع السلامة الدائمة”.

 

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