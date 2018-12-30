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“الصحة” تكشف حقيقة “إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة”

“الصحة” تكشف حقيقة “إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة”
weam.co/563954

أصدرت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، بيانا بشأن ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن “إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة”.

وجاء في البيان: “لا يوجد مركز متخصص لعلاج أورام الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال ولم يتم إيقاف أي خدمة تقدم في المستشفى، وما يتوفر هو مركز لعلاج وتشخيص أمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية ومن خلال هذا المركز كانت تقدم بعض الخدمات العلاجية البسيطة لعلاج حالات أورام الدم ثم قام الفريق المتخصص قبل 4 أعوام بدراسة النتائج العلاجية لمثل هذه الحالات وأوصى بتحويلها إلى الماركز المعتمدة والمتخصصة”.

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