“2018” الأصعب على مليارديرات العرب

مر عام 2018 بصعوبة على مليارديرات العرب، حيث تراجعت ثرواتهم خلال الأشهر الأخيرة.

وسلطت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” الضوء على التغيرات التي طرأت على صافي قيمة ثروات المليارديرات العرب منذ أن أصدرت المجلة تصنيف المليارديرات السنوي في شهر مارس حتى 27 ديسمبر، وفق “فوربس وورث تايم وورث”.

وأشارت “فوربس” إلى أن إجمالي قيمة ثروات المليارديرات العرب انخفض بنسبة 11.4٪ ليصل إلى 65.5 مليار دولار مقارنة بـ 73.9 مليار دولار.

وأظهر التقرير الملياردير الإماراتي “حسين سجواني” في صدارة المليارديرات العرب ممن شهدت ثرواتهم تراجعا خلال 2018، حيث تراجعت ثروته بشكل حاد إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار.