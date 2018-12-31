تدشين المرحلة الثانية لأجهزة الخدمة الذاتية بجوازات مطار الملك خالد الدولي

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات الدولية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء / خالد بن عبدالله المقبل ، ومدير جوازات منطقة الرياض العميد / محمد بن نايف الهباس ، ومدير جوازات مطار الملك خالد الدولي المكلف العقيد / خالد بن فهد بن معمر.

وبيّن اللواء اليحيى أن هذه المرحلة إمتدادً للتشغيل التجريبي الذي تم تدشينه في المرحلة الأولى في صالات السفر والقدوم الدولية بجوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأكد أن أجهزة الخدمة الذاتية مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين وهي عبارة عن نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله أو خروجه من المملكة آلياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات .

وأوضح اللواء اليحيى أن النظام يتكون من أجهزة الخدمة الذاتية التي تستخدم من قبل المسافرين ، وجهاز مراقبة يتم استخدامه من قبل موظف الجوازات لمراقبة أجهزة الخدمة الذاتية وإدارتها حيث يقوم جهاز الخدمة الذاتية بقراءة بيانات جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر ، ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق ، يقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز ، أما في حال فشل إحدى الخطوات فيعرض الجهاز رسالة للمسافر بالتوجه إلى موظف الجوازات ليتمكن من خدمته ، بينما يستخدم جهاز المراقبة من قبل موظف الجوازات لمراقبة عمل الأجهزة ومعرفة المعلومات عن المسافر الذي يستخدم الجهاز .

وأشار مدير عام الجوازات إلى أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة تجريبية في جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد نجاح التجربة سيتم التوسع بتطبيقها في كافة منافذ المملكة ، مبيناً سعي المديرية العامة للجوازات لتطوير كافة خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم والزائر وتسهيل إجراءاتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .