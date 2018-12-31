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غبار على القصيم والرياض

هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة في الشرقية وجازان

هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة في الشرقية وجازان
weam.co/563969
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الشرقية وجازان, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات.

ويُتوقع أيضًا – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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