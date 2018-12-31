التعليقات: 0

بناء على اتفاق الناديين

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد
weam.co/563972
الرياض- الوئام:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم الموعد الجديد للمباراة المقررة بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، يوم 16 فبراير بدلاً من يوم الثامن من الشهر نفسه، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وذكر الاتحاد العربي على تويتر: بناء على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، تم تعديل موعد المباراة بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.

روابط ذات صلة

جيسوس: وجدت في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم

جيسوس: وجدت في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم

ننشر نتائج قرعة كأس زايد للأندية الأبطال

ننشر نتائج قرعة كأس زايد للأندية الأبطال

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال

الأهلي السعودي إلى دور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع وفاق سطيف

الأهلي السعودي إلى دور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع وفاق سطيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>