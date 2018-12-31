16 فبراير موعداً للقاء الهلال السعودي والاتحاد السكندري بكأس زايد

الرياض- الوئام:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم الموعد الجديد للمباراة المقررة بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، يوم 16 فبراير بدلاً من يوم الثامن من الشهر نفسه، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وذكر الاتحاد العربي على تويتر: بناء على اتفاق إدارتي ناديي الهلال السعودي والاتحاد السكندري المصري بتعديل موعد مباراة الذهاب بين الناديين في دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، تم تعديل موعد المباراة بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والمصري لكرة القدم.