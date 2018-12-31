ألمانية تعرض زوجها للبيع بـ 18 يورو!

برلين- الوئام:

عرضت ألمانية زوجها للبيع مقابل 18 يورو على موقع “إيباي” ، قائلةً إنها سئمت من نظرته السلبية للأمور.

جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت المرأة وتدعى “دورتي إل” 40 عاماً من هامبورغ في إعلان نشرته على الموقع إنها متزوجة منذ 7 أعوام، لكن الآن أصبحت علاقتها بزوجها باتت شبه منعدمة.

وأضافت في الإعلان: عزيزاتي النساء، زوج مستعمل لمن يهتم.

وبعد هذا الإعلان قالت دورتي لصحيفة “هامبرغر أبندبلات” إن إعلانها لقي ردود فعل إيجابية وأرسل لها كثير من الأشخاص رموز ابتسامات تعبيرية، وقالت إن الهدف من الإعلان كان للترفيه فحسب.