جيسوس: وجدت في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم

الرياض- الوئام:

انتقد المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، البرتغالي خورخي جيسوس، سياسة بعض فرق دوري المحترفين السعودي في تعمد تعطيل اللعب وإهدار الوقت.

وقال جيسوس : وجدت هنا في السعودية أموراً لا تواكب تطور كرة القدم، عندما يواجهنا أي فريق يتعمد تعطيل اللعب ويلجأ لإضاعة الوقت.

وأوضح المدرب البرتغالي أن الظروف لم تخدم فريقه أمام التعاون مؤكداً أنه رغم ذلك قدم التهنئة للاعبيه خاصة الذين شاركوا للمرة الأولى.

وانتقد جيسوس قرار استدعاء 9 من لاعبي الهلال لتمثيل المنتخبات السعودية معتبراً أن الأمر مخالف لقواعد المنافسة العادلة.