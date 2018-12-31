«زي ذكي» لتعّقب الطلاب في الصين

بكين- الوئام:

بدأت مدارس في الصين تطبيق نظام جديد يلبس فيه الطلاب “زياً ذكياً” بهدف مراقبة حضور الطلاب ومكان وجودهم، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات الحضور وانخفاض التسيب.

وأفادت صحيفة “جلوبال تايمز” التابعة للحكومة الصينية بأن أكثر من 10 مدارس فى مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، قد تبنت الزي المدرسي.

وحين يرتدي الطلاب الزي المدرسي الذكي، فإن سلطات المدرسة تتلقى توقيتًا دقيقًا لتسجيل دخولهم وخروجهم وإرسال البيانات تلقائيًا إلى أولياء الأمور والمدرسين، حسبما قال لين زونغوو، مدير مدرسة رينهواي الرابعة عشرة في مقاطعة قويتشو ويرتدي أكثر من 800 طالب في مدرسته الزي الذكي منذ خريف عام 2016.

ووفقاً لشركة Guizhou Guanyu Technology التي توفر التقنية الخاصة بـ “الزي الذكي”، فإن جهاز إنذار صوتي تلقائي ينشط إذا خرج الطلاب الذين يرتدون أزياء ذكية من المدرسة بلا إذن.

ومن خلال مساعدة معدات التعرف على الوجه المثبتة على أبواب المدارس، إذا قام الطلاب بتبديل الزي الرسمي، يرن المنبه أيضاً.

وعن آلية عمل الزي المدرسي الذكي، فقد تم إدخال رقاقتين إلكترونيتين في أكتاف الزي ويمكنهما تحمل ما يصل إلى 150 درجة مئوية و 500 غسلة، حسبما قال يوان بي تشانغ ، مدير مشروع الشركة، لصحيفة جلوبال تايمز.

ولكن الزي المدرسي قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، إذ يمكن للنظام تحديد مكان الطلاب حتى في غير ساعات الدراسة وفي هذا الشأن قال لين نحن نختار عدم التحقق من الموقع الدقيق للطلاب بعد المدرسة، ولكن حين يفتقد الطالب ويتغيب عن الدروس، يساعد الزي الرسمي في تحديد مكانهم وأن معدل الحضور ازداد إلى حد كبير منذ تطبيق الزي الموحد.