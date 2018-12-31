تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف مدنيّة شاغرة بالإدارة العامة للمساحة العسكرية وترغب إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة.

وطالبت الوزارة جميع الراغبين بالتقدم عليها تعبئة نموذج طلب الوظيف الرقمي بعد الإطلاع على المتطلبات الموضحة أمام كل وظيفة وذلك قبل نهاية عمل يوم الخميس الموافق 1440/05/04هـ.

ومن ضمن الوظائف المتاحة حاليا: أخصائي جودة – خبير استشعار عن بعد – خبير جيوديسي – خبير كارتوغرافي – خبير مسح بحري وإنتاج خرائط رقمية – خبير مسح جوي رقمي – كبير مهندسين مساحة.

بالاضافة لمدير قواعد بيانات – مشرف تنظيم وإدارة قواعد البيانات – مشرف خرائط ملاحية – مطور برمجيات تطبيقات نظم معلومات جغرافية – مطور تطبيقات الويب – مطور تطبيقات الويب.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة والموضحة في رابط التفاصيل وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة والقدرة على العمل مع فريق وإعداد التقارير الفنية وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

وللمزيد من التفاصيلعبر الرابط أدناه:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/33.aspx