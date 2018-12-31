فتح باب القبول للرتب العسكرية بكلية نايف للأمن الوطني 

الرياض- الوئام:

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي اول ، جندي) عبر مراكز التدريب الوطني التابعة لها في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 30 / 4 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

ومن ضمن شروط الالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية وأن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

أن لا يقل عمره عن 17عاما ولا يزيد عن30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند عقد الدورة وأن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها وأن لا يقل طول المتقدم عن 168سم وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

أما المؤهلات المطلوبة فهي:

جندي أول: شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة.

جندي : شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.