البشير في حديث لرجال الشرطة.. نحن نذبح الشاي!

الخرطوم- الوئام:

أثار الرئيس السوداني عمر البشير جدلاً في الشارع العربي والاوساط السودانية بعبارة غريبة تصدرت حديثه لرجال الشرطة السودانية.

وكان الرئيس السوداني قد إلتقى أمس الأحد في العاصمة الخرطوم رجال قوات الشرطة وحياهم على جهودهم في ضبط الامن واستعادة الاستقرار في مدن السودان عقب التظاهرات العارمة التي عمت ارجاء البلاد بسبب الاوضاع الاقتصادية.

وحيا الرئيس البشير جهود الشرطة ووجه حديثه بفخر لهم قائلاً: نحن نذبح الشاي. وأثارت العبارة برمتها جدلاً حيث لم يفهم الكثيرون عما إذا كانت خطأ غير مقصود من الرئيس أم يعني بها شيئاً اخر .