التعليقات: 0

آل الشيخ يعتمد البرامج التدريبية

الشؤون الإسلامية: تدريب 4000 من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين

الشؤون الإسلامية: تدريب 4000 من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين
weam.co/564006
الرياض- الوئام:

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عدداً من البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الأئمة والخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ضمن الخطة الشاملة لأعمال وبرامج المعهد لهذا العام 1440هـ .

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة أن هذه الدورات يقدمها مجموعة من المدربين المعتمدين لدى المعهد وعدد من دعاة الوزارة، وتهدف الخطة التدريبية إلى أن يستفيد من هذه البرامج أكثر من 4000 من منسوبي المساجد من الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين.

مبيناً أن هذه الدورات والبرامج التدريبية سوف تشمل عدداً من مدن ومحافظات المملكة، تهدف إلى ترسيخ قيم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعزز مبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، وترسخ مفاهيم الإسلام التي تؤكد على ضرورة المحافظة على مكتسبات الدولة، ووجوب أن يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع دوره في المحافظة على عقيدتنا، وأرضنا، وأمننا، ومدخراتنا.

وأعرب الخليفة عن شكره للوزير آل الشيخ على حرصه واهتمامه بكل ما يخدم أعمال وبرامج المعهد التي تعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتحارب الغلو والتطرف، سائلاً الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقراراها.

روابط ذات صلة

مدرسة بنات بالطائف تقدم برامج تربوية لمنسوباتها

مدرسة بنات بالطائف تقدم برامج تربوية لمنسوباتها

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

تفاصيل: الوئام تنفرد بنشر خطة وبرنامج وشروط «خبرات 3»

تفاصيل: الوئام تنفرد بنشر خطة وبرنامج وشروط «خبرات 3»

إطلاق اسم “رغد” للحالة المطرية التي تبدأ بالمملكة اليوم

إطلاق اسم “رغد” للحالة المطرية التي تبدأ بالمملكة اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>