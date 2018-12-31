قرقاش: اتفاق السويد يفضح ممارسات الحوثي أمام المجتمع الدولي

الوئام - متابعات

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن اتفاق السويد “يعري” مليشيا الحوثي الانقلابية، ويفضح ممارساتها أمام المجتمع الدولي، معتبرا أنه كشف للعالم من يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، إن: “من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه”.

وأضاف: “ويبدو واضحا ان الحوثي يحاول ان يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح”.

وفي تغريدة أخرى، أوضح وزير الدولة الإماراتي أنه: “ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري ان هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه”.