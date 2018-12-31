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ويتقدم بالشكر لسمو ولي العهد

تعيين العامري مديرا للخدمات الطبية للقوات المسلحة

تعيين العامري مديرا للخدمات الطبية للقوات المسلحة
weam.co/564017
الرياض - الوئام:

قدم الدكتور أحمد العامري، إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمناسبة تعيينه مديرا عاما للخدمات الطبية للقوات المسلحة.
يذكر أن العامري طبيب استشاري في تخصص طب الطوارئ، وكذلك إداري تنفيذي، مهتم بالتطوير والإبداع.

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