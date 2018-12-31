تونس: ضبط 45 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الشرقية

الوئام - وكالات

يودع العالم عاما، ويستقبل آخر، وتحدوه الأمنيات في أن يسود السلام وتنتهي المآسي والصراعات والأحزان، ولكن الهجرة غير الشرعية تظل واقعا أليما يؤرق العالم بأقطاره كافة، ولا سيما الدول الساحلية، والتي تربطها حدود بقارة أوروبا.

وفي اليوم الأخير من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط وإنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد، قد انطلقوا من سواحل زوارة بليبيا على متن زورق مطاطي متداع.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الموقوفين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن دورية بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني “قرقنة”، شرقي البلاد، تمكنت من ضبطهم.

وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية.

وشهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية خلال عام 2018 بسبب الهجرة غير الشرعية بحرا نحو السواحل الإيطالية، أبرزها في يونيو الماضي، عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصاً لقي 84 منهم حتفهم.