فلكية جدة: اصطفاف القمر وثلاثة كواكب.. فجر الثلاثاء

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 اصطفاف قمر نهاية الشهر مع ثلاثة كواكب بشكل جميل في سماء الصباح الباكر في ظاهرة مشاهدة بالأفق الشرقي وبالعين المجردة.

حيث سيكون ترتيبهم من الأعلى إلى الأسفل القمر والزهرة المشتري وعطارد ويجب أن يكون الأفق الشرقي مكشوف بالكامل لرؤية عطارد الذي سيكون منخفضا نحو الأفق حيث سيشرق بحوالي الساعة قبل شروق الشمس وفي حال عدم رؤية عطارد يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية.

وفي حال كانت السماء صافية فلن توجد مشكلة في رؤية القمر والزهرة والمشتري. فالقمر يصنف كاسطع جسم في سماء الليل يليه الزهرة ثم المشتري.

ويمكن ملاحظة أن الجانب المضاء من هلال القمر يشير مباشرة إلى تلك المجموعة من الكواكب التي تزين سماء الصباح.

وبشكل عام فان الجانب المضيء من هلال القمر المتناقص يشير دائمًا إلى الشرق أو باتجاه شروق الشمس.

علاوة على ذلك يشير الجانب المضاء من الهلال المتناقص إلى اتجاه حركة القمر اليومية بالنسبة للنجوم في خلفيته والمجموعات النجمية في دائرة البروج .