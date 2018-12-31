التعليقات: 0

بعد هروبه من المنطقة المغلقة

“أسد” بفترس شابة حتى الموت بولاية نورث كارولاينا الأميركية

“أسد” بفترس شابة حتى الموت بولاية نورث كارولاينا الأميركية
weam.co/564037
الوئام - وكالات

تمكن أسد في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية من الهرب من المنطقة المغلقة، وافترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما، قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الأحد، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا، أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.

من ناحية أخرى، قال مركز كونسيرفاتورز سنتر، في بيان، إن أحد الأسود في المركز “خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة”.

وأضاف البيان أنه:”لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة”، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وقال المركز إن نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله، حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك.

 

روابط ذات صلة

الإعصار «هوزيه» يقترب من ولاية نورث كارولينا الأمريكية

الإعصار «هوزيه» يقترب من ولاية نورث كارولينا الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>