“أسد” بفترس شابة حتى الموت بولاية نورث كارولاينا الأميركية

الوئام - وكالات

تمكن أسد في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية من الهرب من المنطقة المغلقة، وافترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاما، قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية، الأحد، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا، أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية في المركز عندما تعرضت للهجوم.

من ناحية أخرى، قال مركز كونسيرفاتورز سنتر، في بيان، إن أحد الأسود في المركز “خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنظمة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة”.

وأضاف البيان أنه:”لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة”، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وقال المركز إن نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله، حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك.