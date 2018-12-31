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مصادرة ألف و620 قطعة سلاح

الصين: تفكيك ألف عصابة إجرامية خلال 2018

الصين: تفكيك ألف عصابة إجرامية خلال 2018
weam.co/564038
بكين- الوئام:

أكدت السلطات الصينية أنها فككت ألفاً و82 من عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل بالبلاد منذ بداية العام الذي ينتهي اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، بأن العملية التي أطلقتها بكين منذ يناير 2018 ضد الجريمة المنظمة أسفرت أيضاً عن مصادرة ألف و620 قطعة سلاح حتى الآن.

وتظهر البيانات أن الصين سجلت بين يناير ونوفمبر الماضيين تراجعاً في الجرائم التي استخدمت خلالها الأسلحة النارية بواقع 27.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفضت الجرائم التي استخدمت فيها متفجرات وجرائم القتل بنسبتي 29.1% و6.3% على الترتيب مقارنة بـ2017.

وكشفت العملية أن عدد القضايا التي تضم مسؤولين على صلة بعصابات الجريمة المنظمة بلغ 11 ألفاً و829 قضية، وهو ما أفضى إلى حصول 8 آلاف و288 شخصاً على مخالفات انضباطية وإدارية وإحالة ألف و649 شخصاً لهيئات قضائية للاشتباه بتورطهم في جرائم، ومن المقرر أن تستمر الحملة عامين إضافيين.

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